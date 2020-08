Rojo svela: «Ho chiamato “nasone” Ibrahimovic, mi voleva uccidere!» (Di giovedì 6 agosto 2020) Marcos Rojo, attualmente all’Estudiantes ed ex compagno di Ibrahimovic, ha svelato un aneddoto sullo svedese Marcos Rojo, difensore dell’Estudiantes ed ex compagno di Ibrahimovic al Manchester United, ha svelato un aneddoto proprio sullo svedese. Le sue parole. «Zlatan voleva sempre il pallone. Stavamo vincendo 1-0 in casa, era una bella partita. Ad un certo punto io sono andato avanti, lui mi è venuto incontro: lo spazio per dargliela tra le linee era evidente, ma Pogba era libero sulla sinistra e allora l’ho passata a lui. Ibra ha iniziato ad insultarmi e urlava: “Passami la palla!!”. Io gli ho risposto: “Stai zitto nasone, vuoi sempre tutti i palloni”. Abbiamo finito il primo tempo discutendo ad alta voce, poi ... Leggi su calcionews24

