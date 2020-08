Rafael Nadal non parteciperà agli Us Open: “Vi spiego perché non vado a New York” (Di giovedì 6 agosto 2020) Il campione spagnolo Rafael Nadal non sarà agli Us Open. Il tennista numero 2 al mondo non è presente infatti nell’entry list dello Slam di New York, nonostante sia il detentore del titolo: aveva vinto a Flushing Meadows nel 2019 battendo Daniil Medvedev in finale. Assieme a lui nel tabellone maschile è assente anche Roger Federer (che ha chiuso la stagione per infortunio), mentre nel femminile al momento si registra, tra le top-10, la rinuncia di Ashleigh Barty. Nadal in un messaggio ai suoi fan ha spiegato la sua idea sulla pandemia di coronavirus e le ragioni che lo hanno portato a decidere di non giocare a New York. L'articolo Rafael Nadal non parteciperà agli Us Open: “Vi ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Rafael Nadal non parteciperà agli Us Open: “Vi spiego perché non vado a New York” - Noovyis : (Rafael Nadal non parteciperà agli Us Open: “Vi spiego perché non vado a New York”) Playhitmusic - - ilfattovideo : Rafael Nadal non parteciperà agli Us Open: “Vi spiego perché non vado a New York” - TennisWorldit : Allarme Rafael Nadal: “Il cuore mi dice di concentrarmi sulla stagione 2021” - peterkama : Tutti sanno quanto ami giocare a New York, è difficile descrivere come mi sento, ma dopo aver parlato con il mio te… -

Ultime Notizie dalla rete : Rafael Nadal Rafael Nadal ed il dubbio sul torneo di Roma se la finale sarà disputata con l'inizio del Roland Garros LiveTennis.it NADAL: “ANCORA NON SO SE GIOCHERÒ A ROMA”

Tennis. Nei giorni scorsi, Rafael Nadal ha annunciato il suo forfait ai prossimi US Open. Il fenomeno spagnolo non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, ma – stando alle sue parole – anche l ...

Allarme Rafael Nadal: “Il cuore mi dice di concentrarmi sulla stagione 2021”

L’ultima volta che un torneo del Grand Slam è andato in scena senza la partecipazione di Roger Federer e Rafael Nadal? Era il lontano 1999 e l’evento in questione gli Us Open di New York, che vedevano ...

Tennis. Nei giorni scorsi, Rafael Nadal ha annunciato il suo forfait ai prossimi US Open. Il fenomeno spagnolo non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, ma – stando alle sue parole – anche l ...L’ultima volta che un torneo del Grand Slam è andato in scena senza la partecipazione di Roger Federer e Rafael Nadal? Era il lontano 1999 e l’evento in questione gli Us Open di New York, che vedevano ...