Papa Francesco | altolà sul battesimo | “Così non è valido”

Giro di di vite di Papa Francesco su certe "libertà" dei sacerdoti. Il sacramento del battesimo impartito con la formula "Noi ti battezziamo" non è valido: ecco perché. Il battesimo impartito con la formula "noi ti battezziamo" non è valido e può ritenersi nullo. A dirlo è la Congregazione per la Dottrina della Fede, che …

