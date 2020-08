“Non c’è distanziamento”, scatta la lite tra passeggeri sul bus Flixbus (Di giovedì 6 agosto 2020) Momenti di tensione su un autobus della Flixbus, partito da Milano e diretti a Cariati (in provincia di Cosenza). Durante la fermata di Bologna è scoppiata una lite fra i passeggeri per il rispetto delle norme anti Covid e sul posto sono intervenuti i Carabinieri per riportare la calma. Alcuni passeggeri, che dicono di aver pagato … L'articolo “Non c’è distanziamento”, scatta la lite tra passeggeri sul bus Flixbus Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

CottarelliCPI : Ha attirato poca attenzione l'opposizione di Palazzo Chigi alla desecretazione degli atti del Comitato tecnico scie… - matteosalvinimi : Io dovrò andare a processo per sequestro di persona mentre qui c'è un governo che ha sequestrato un'intera regione,… - CottarelliCPI : La CDP investe 10 milioni in Sammontana. Non c'è niente da fare, la presenza dello Stato nell'economia è ormai una questione di gusti! - C_Carlotta_C : Comunque io non sono tipa da parrucchiere non capisco come facciano le persone a venirci una volta a settimana a fa… - Antonio15105158 : RT @CentiTiberio: @mameli54 @gianluca_prato @LegaSalvini Eh capirai con un sistema mediatico nazionale con un odio sul Governo attuale se C… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non c’è Inci: l' etichetta dei cosmetici el' allergia al nichel, Life Style Italia abruzzo independent