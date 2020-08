Niente addebito per chi tradisce se l'altro accetta le corna per anni (Di giovedì 6 agosto 2020) addebito della separazione per violazione dell'obbligo di fedeltàTradimenti causa della sopravvenuta intollerabilità della convivenzaNessun addebito della separazione se la moglie "tollera" per anni i tradimentiaddebito della separazione per violazione dell'obbligo di fedeltàTorna su Con l'ordinanza n. 16691/2020 (sotto allegata) la Cassazione torna ad occuparsi di tradimento, respingendo il ricorso di una moglie che, in sede di merito, si vede rigettare la richiesta di addebito della separazione al marito, perché ha tollerato per anni l'infedeltà del coniuge con cui ha continuato a convivere. Senza nesso di causa tra tradimenti e sopravvenuta intollerabilità della convivenza quindi Niente addebito al marito ... Leggi su studiocataldi

Significa che un partner statico non può essere accusato di niente. Non si può chiedere la separazione e il divorzio con addebito, vale a dire, con imputazione di responsabilità, nei confronti di una ...

