Milan, Rangnick: “Non sarebbe stato intelligente mandare via Pioli dopo quei risultati” (Di giovedì 6 agosto 2020) Ralf Rangnick torna a parlare della trattativa sfumata per diventare l’allenatore del Milan e in un’intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung sottolinea come quella di non unire le strade con club rossonero sia stata la soluzione migliore anche in virtù degli ottimi risultati della gestione Pioli: ”In seguito all’ottima serie di risultati del Milan dalla ripresa del campionato in poi, non era possibile chiudere l’affare. Indipendentemente dal punto di vista, se il mio o quello del club, non sarebbe stato intelligente farlo. Se mi metto nei panni dei Milanisti, che siano tifosi, giocatori o direttore sportivo, non avrei capito perché decidere di cambiare dopo un percorso del ... Leggi su sportface

