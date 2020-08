Lo scudetto di Claudio Lotito: il seggio di Fi per accomodarsi nella poltrona del Senato, beffa servita ai politici (ma con “l'aiutino”) (Di giovedì 6 agosto 2020) Claudio Lotito non ha vinto lo scudetto che tanto sognava, arrivando soltanto quarto con la sua Lazio nella Serie A stravolta nel post-Covid. Ma adesso il presidente del club biancoceleste può ottenere il suo personale “scudetto”: secondo le indiscrezioni del Fatto Quotidiano, sta per diventare un Senatore nelle file di Forza Italia. Lotito è infatti ad un passo dal seggio vacante in Parlamento, che dovrebbe ottenere soprattutto grazie al decisivo “aiutino” della Giunta per le elezioni presieduta da Maurizio Gasparri, che ha deciso di contestare l'elezione di Vincenzo Carbone. Il quale era entrato al Senato con Silvio Berlusconi, ma si era poi trasferito tra i banchi di Italia Viva ... Leggi su liberoquotidiano

La storia del senzatetto dal cuore bianconero e di Scarp de Tenis, il giornale amato da Gianni Mura: «Se sarà scudetto dedicatelo a Claudio»

Tempi e modi delle manifestazioni sono stati illustrati ieri a palazzo Donini presenti l’assessore regionale allo sport Paola Agabiti, Antonino Ruggiano, sindaco di Todi (con gli assessori Claudio ...

Onofri: "Campionato particolare, alla Juve un altro Scudetto ma senza convincere"

Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio e ha parlato del campionato appena terminato: "Si è concluso un campionato particolare, con la Juventus che è riuscita a conquistare un ...

