Libano, più di 135 morti e 5mila feriti, 4 ospedali fuori uso (Di giovedì 6 agosto 2020) Appello al Governo Italiano da Co-mai, Amsi e UMEM affinché attivi subito un corridoio Sanitario e umanitario e invii una delegazione di medici per la popolazione libanese. (Foto di youtube.com) La Comunità del mondo arabo in Italia(Co-mai), l'associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e l'unione medica euro mediterranea (UMEM) continuano a seguire la tragedia libanese con statistiche sempre in aggiornamento, data la gravità della situazione, in tutta la capitale (...) - Mondo / Libano, Attentato, , Esplosione, Beirut Leggi su feedproxy.google

SkyTG24 : Il giorno dopo le esplosioni che l'hanno colpita e che hanno provocato oltre 100 morti e più di 4mila feriti,… - Corriere : Esplosione a Beirut, i morti ora sono più di 100. Tossine nell'aria, «chi può se ne vad... - MSF_ITALIA : Stiamo verificando se i pazienti che hanno bisogno di ulteriori interventi chirurgici possono essere trasferiti in…

