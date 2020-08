Juventus-Lione, gli aggiornamenti su Dybala: ci sarà contro i francesi? (Di giovedì 6 agosto 2020) INFORTUNIO Dybala- Punto interrogativo su Paulo Dybala e sulla sua presenza in vista della sfida di Champions League contro il Lione. Il numero 10 bianconero ha ripreso ad allenarsi, ma la sua convocazione per la sfida di domani sera resta avvolta da un punto interrogativo. Infortunio Dybala, il numero 10 sarà almeno in panchina? La sensazione è che la Joya possa rientrare nell’elenco dei convocati, ma difficilmente partirà dal 1′, quindi si accomoderà in panchina. Dybala potrebbe entrare in campo solamente in caso di bisogno nella parte finale di gara. Leggi anche: Milik Juventus, ecco quando si chiuderà l’affare: Sarri l’ago della bilancia Oggi il test decisivo: la sensazione è che la Joya ... Leggi su juvedipendenza

