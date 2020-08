Inter-Bayer Leverkusen in tv: data, orario e come seguire il match in streaming (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Inter ha centrato la qualificazione ai quarti di finale dell’Europa League 2019/2020, superando l’insidioso Getafe mediante il risultato di 2-0. Ad attendere i nerazzurri vi sarà il Bayer Leverkusen, con Kai Havertz e compagni pronti a dar filo da torcere alla compagine guidata dal tecnico italiano Antonio Conte. Il match andrà in scena lunedì 10 agosto, a partire dalle ore 21.00. La diretta televisiva sarà garantita da Sky Sport, seppur non sia stato definito se TV8 possa trasmettere l’evento in chiaro: Sky Go fungerà da supporto streaming. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti ed approfondimenti in merito allo svolgimento dell’incontro. Leggi su sportface

