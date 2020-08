In Italia salgono positivi e terapie intensive Covid, in Lombardia il 29,3% del totale (Di giovedì 6 agosto 2020) Risale il numero degli attualmente positivi e dei ricoverati nelle terapie intensive per coronavirus: secondo i dati del Ministero della Salute, gli attuali malati sono 12.694, 48 in più rispetto a mercoledì 5 agosto, mentre nelle terapie intensive ci sono 42 pazienti, uno in più di mercoledì. Leggi su ecodibergamo

rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi per #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore registrati 402 nuovi casi, 6 in più di i… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 28… - simcopter : RT @rtl1025: ?? Salgono ancora i contagi per #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fa… - TeoloMassimo : RT @rtl1025: ?? Salgono ancora i contagi per #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia salgono In Italia salgono positivi e terapie intensive Covid, in Lombardia il 29,3% del totale L'Eco di Bergamo In Italia salgono positivi e terapie intensive Covid, in Lombardia il 29,3% del totale

Risale il numero degli attualmente positivi e dei ricoverati nelle terapie intensive per coronavirus: secondo i dati del Ministero della Salute, gli attuali malati sono 12.694, 48 in più rispetto a me ...

Coronavirus, salgono ancora i contagi in Italia: 402 nuovi casi

Continuano a salire i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 402 casi, portando così il totale delle persone che hanno contratto la malattia a 249.204, no ...

Risale il numero degli attualmente positivi e dei ricoverati nelle terapie intensive per coronavirus: secondo i dati del Ministero della Salute, gli attuali malati sono 12.694, 48 in più rispetto a me ...Continuano a salire i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 402 casi, portando così il totale delle persone che hanno contratto la malattia a 249.204, no ...