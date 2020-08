Il Tar non ferma la stretta sui controlli dei ponti. Respinto il ricorso presentato dall’Ordine degli ingegneri di Roma (Di giovedì 6 agosto 2020) Nessuno stop da parte del Tar del Lazio alle nuove regole dettate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per garantire la sicurezza dei ponti. A impugnare le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, approvate il 17 aprile scorso dall’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella parte in cui prevedono che le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti devono essere effettuate e certificate da un laboratorio dotato di specifica autorizzazione, è stato l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, presieduto da Carla Cappiello. Di recente il ministro dei trasporti Paola De Micheli (nella foto) ha ... Leggi su lanotiziagiornale

SergioCosta_min : +++ Il tar di Trento ha dato ragione al buon senso: sospesa l'ordinanza di abbattimento di JJ4, l'orsa Gaia. Ha vin… - fleinaudi : SENZA PAROLE ! Una notizia che non avremmo voluto dare. Abbiamo pubblicato l’atto, appena ricevuto, per esteso. Leg… - Piu_Europa : Il Governo ha fatto ricorso contro la decisione del Tar del Lazio di rendere pubblici i verbali delle riunioni del… - antonellacirce1 : RT @Polo37411810: @Gianmar26145917 Non sappiamo 1 quinto della verità che ci sono sui quei documenti quando il TAR glieli ha richieste il v… - Gianmar26145917 : RT @Polo37411810: @Gianmar26145917 Non sappiamo 1 quinto della verità che ci sono sui quei documenti quando il TAR glieli ha richieste il v… -

Ultime Notizie dalla rete : Tar non Servizio idrico alla Crea, il Tar boccia il Comune di Termoli: “Atto illegittimo” Primonumero Esclusa perchè biologa, per il Cga legittima è l’assunzione all’Istituto Zooprofilattico

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) ha dato torto alla Federazione Nazionale dei Veterinari e ha dichiarato legittima la nomina di una biologo quale responsabile dell’ “Area diagnostica Sie ...

I verbali del CTS pubblicati dalla Fondazione Einaudi

Si tratta di cinque verbali per oltre 200 pagine di testo firmati dal Comitato istituito con un’ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile il 3 febbraio scorso. I cinque verbali sono ...

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) ha dato torto alla Federazione Nazionale dei Veterinari e ha dichiarato legittima la nomina di una biologo quale responsabile dell’ “Area diagnostica Sie ...Si tratta di cinque verbali per oltre 200 pagine di testo firmati dal Comitato istituito con un’ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile il 3 febbraio scorso. I cinque verbali sono ...