Il fisioterapista della Lazio (quello del terrone a Gattuso) va cacciato a vita dalle panchine (Di giovedì 6 agosto 2020) Terronia rinasce, dopo tre decenni di questione settentrionale, per via della Lega di Bossi. Colpa di quel lazzarone di Salvini, ignorante e spaccone, che vuole colonizzare il Sud. Le offese a Rino Gattuso per la prima volta colpiscono il cuore di una società. Fino a quando erano le scandalose curve, mix di Medio Evo culturale, razzismo, fascismo, violenza fine a se stessa, sottoproletariato mischiato ai pochi storici “curvaroli”, le offese ai neri e ai meridionali erano prevedibili. Ma oggi il “terrone” a Gattuso arriva dalla panchina della Lazio. Ci aspettiamo un provvedimento esemplare. Quel soggetto va cacciato a vita dalle panchine. Perché se così non fosse ... Leggi su ilnapolista

