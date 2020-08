Gwyneth Paltrow: «Io e Chris Martin non siamo mai stati (davvero) una coppia» (Di giovedì 6 agosto 2020) Il «disaccoppiamento consapevole» di Gwyneth Paltrow e Chris Martin ha fatto scuola nella storia delle seprazioni vip, e a quattro anni dal divorzio, nonostante lei sia felicemente sposata con un altro, Brad Falchuk, e lui fidanzato con Dakota Johnson, ancora se ne parla. Leggi su vanityfair

Il «disaccoppiamento consapevole» di Gwyneth Paltrow e Chris Martin ha fatto scuola nella storia delle seprazioni vip, e a quattro anni dal divorzio, nonostante lei sia felicemente sposata con un altr ...

Cameron Diaz parla del ritiro dalle scene: “Finalmente posso prendermi cura di me”

Alla domanda della sua collega Gwyneth Paltrow sul “cosa si prova ad abbandonare una carriera cinematografica di tale portata?”, Diaz ha risposto: “Pace. Pace nell’anima perché finalmente ho iniziato ...

