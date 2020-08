Fase 3: Gozi, ‘cooperazione tra Stati non chiusura frontiere’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Il coronavirus non conosce frontiere e non può essere contenuto soltanto chiudendo i confini interni, servono maggiore cooperazione tra gli Stati membri e misure coordinate in modo collettivo europeo”. Lo afferma Sandro Gozi, deputato europeo di Renew europe e presidente dell’Unione dei federalisti europei (Uef), ricordando il settantesimo anniversario della manifestazione di 300 studenti provenienti da diversi Paesi europei al confine franco-tedesco a St. Germanshof/Wissembourg. “Le regioni frontaliere -continua Gozi- hanno sofferto particolarmente in questo periodo, in nessun altro luogo l’Europa può essere vissuta e sentita quotidianamente quanto in queste aree. Le chiusure delle frontiere non ha solo portato a notevoli danni economici, compromettendo ... Leggi su calcioweb.eu

(Adnkronos) - "La crisi -secondo l'europarlamentare- può essere superata solo con un'azione comune europea. La chiusura temporanea delle frontiere o alcune limitate restrizioni su diritti e libertà pe ...

