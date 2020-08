CorSport: Insigne, domani nuova ecografia. Preoccupa l’edema osseo (Di giovedì 6 agosto 2020) Ieri Lorenzo Insigne ha lavorato in parte in campo, con il pallone, a Castel Volturno. Una decisione presa d’intesa con lo staff medico, scrive il Corriere dello Sport. “A piccoli passi e piccoli tocchi, senza forzare e neanche rischiare, per carità, però d’accordo con lo staff medico e con Gattuso il capitano ha provato già ieri a svolgere qualche esercizio in campo, oltre che in palestra. Risultato? Il fastidio non è sparito del tutto, inutile girarci intorno, ma gradualmente, e soprattutto in virtù dei benefici del ciclo terapico, la situazione sta migliorando: oggi Lorenzino continuerà a provare, sarà visitato e probabilmente sottoposto a un’ecografia di controllo e poi domani mattina, in occasione della rifinitura in programma al San Paolo prima della ... Leggi su ilnapolista

napolista : CorSport: Insigne, domani nuova ecografia. Preoccupa l’edema osseo Ieri ha provato a svolgere qualche esercizio in… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : CorSport - Oggi nuovi esami e domani test decisivo in campo: la speranza di vedere Insigne a Barcellona è ancora vi… - CorSport : #Insigne, l'agente: 'Farà di tutto per esserci contro il #Barcellona' - UgoBaroni : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? ??#Conte in sospeso ??#Dybala migliore della #SerieA. Ma non è stato l'anno… -