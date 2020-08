Coronavirus, il Comitato tecnico scientifico scriveva il 1 Marzo: “Stop alle strette di mano e agli abbracci, più letti in ospedale” (Di giovedì 6 agosto 2020) Modificare i comportamenti nella vita di tutti i giorni per difendersi da Covid-19. Il Comitato tecnico scientifico (Cts), nella seduta del 1 Marzo scorso, nella sede del Dipartimento della Protezione civile, raccomandava “che tutta la popolazione, per tutta la durata dell’emergenza” evitasse “nei rapporti interpersonali strette di mano e abbracci”. E’ quanto emerge dal verbale n.14 desecretato e pubblicato sul sito della Fondazione Luigi Einaudi. Non solo, considerato l’impegno degli operatori nelle zone colpite “deve essere pianificato un programma di turnazione, reclutando anche operatori che svolgono attività in altre aree del Paese meno” colpite. Si raccomanda, inoltre, di rafforzare la ... Leggi su meteoweb.eu

