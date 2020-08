Coronavirus, desecretati gli atti del CTS: i verbali (Di giovedì 6 agosto 2020) Palazzo Chigi ha inviato gli atti del CTS alla Fondazione Enaudi. desecretati i 5 verbali del Comitato tecnico scientifico sull’emergenza Coronavirus che hanno guidato i Dpcm I verbali del CTS, richiamati in tutti i Dpcm riguardanti la gestione della pandemia del Coronavirus, sono stati desecretati e resi noti sulla pagina della Fondazione Enaudi. Cinque verbali sono stati resi noti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo un lungo braccio di ferro che ha interessato l’opposizione e il Copasir. Poi la svolta, pochi minuti fa l’annuncio della Fondazione Luigi Enaudi: “Dalle 12 gli atti del CTS saranno online sul nostro sito nella sezione primo piano”. I cinque verbali sono ... Leggi su bloglive

