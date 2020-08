Coronavirus, commessa positiva: chiude punto vendita. Sei dipendenti in isolamento (Di giovedì 6 agosto 2020) Allarme Coronavirus anche nella nota catena di cosmetici Sephora. Un punto vendita è stato chiuso e ben sei dipendenti sono attualmente in isolamento in attesa di tampone. La vicenda a Bari, in Puglia. Coronavirus, chiude punto vendita Sephora: sei dipendenti in isolamento Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, a finire sotto la lente di ingrandimento … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

baritoday : Commessa positiva al Covid, chiuso punto vendita Sephora in via Sparano - rep_bari : Coronavirus, commessa di Sephora positiva: chiuso 'in via precauzionale' lo store in via Sparano [di CHIARA SPAGNOL… - FabioDeGi : Coronavirus, commessa di Sephora positiva: chiuso 'in via precauzionale' lo store in via Sparano - anny_mas66 : RT @angelogiorgian2: Con il coronavirus è stata commessa strage di Stato: Tarro, Bacco e Giorgianni denunciano il Governo - Giulia07738572 : CON IL CORONAVIRUS È STATA COMMESSA STRAGE DI STATO: TARRO, BACCO E GIOR... -