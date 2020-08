Colorado, per un errore la polizia ammanetta a terra due sorelle afroamericane con le 4 figlie minori. Poi si scusa – Il video (Di giovedì 6 agosto 2020) Aurora (Colorado). In un parcheggio due sorelle afroamericane con le loro figlie di 17, 14, 12 e 6 anni sono state fermate, è stato ordinato loro di sdraiarsi a terra a pancia in giù e sono state ammanettate con le mani dietro la schiena, con l’accusa di viaggiare su un veicolo rubato. Peccato che la targa, che combaciava con quella dell’auto rubata, appartenesse a un altro Stato. Il fatto è stato ripreso da un passante: nel video, condiviso sui social e diffuso sui media locali, si sentono le bambine urlare e piangere. Gli agenti hanno poi ammesso di essersi sbagliati e si sono scusati, ma negli Stati Uniti del #BlackLivesMatter la tensione resta alta e questo è solo l’ennesimo caso di uso ... Leggi su open.online

