Verratti ko, Psg nei guai: quasi certa l'assenza con l'Atalanta (Di mercoledì 5 agosto 2020) PARIGI, Francia, - Già privo di Kurzawa infortunato e con Mbappé quasi certamente out per l'ormai noto problema alla caviglia, il Paris Saint-Germain si ritrova a dover fare a meno anche di Marco ... Leggi su corrieredellosport

Marco Verratti potrebbe mancare la partita con l'Atalanta. Si parla di una lesione al polpaccio.

Roma, 5 ago. (askanews) - Dopo Mbappé, alle prese con un complicato recupero lampo in seguito all'infortunio accusato nella recente finale di Coppa di Lega, anche Marco Verratti è in forte dubbio per ...Marco Verratti potrebbe non essere disponibile per la gara contro l'Atalanta di mercoledi' prossimo. Come riportato da Rmc, il centrocampista si sarebbe infortunato nell'allenamento di ieri a un polpa ...