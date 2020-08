The Head: Alvaro Morte protagonista della serie Amazon ambientata in Antartide (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alvaro Morte - The Head Nuovo impegno per Alvaro Morte, il Professore de La Casa di Carta. Il celebre attore spagnolo è infatti nel cast di The Head, la nuova serie tv – suddivisa in 6 episodi di 50 minuti – rilasciata oggi da Amazon Prime Video. ambientata in una stazione polare in Antartide, la storia si concentra su un gruppo di ricercatori scientifici con una sola missione: trovare il modo di risolvere la lotta con i cambiamenti climatici in grado di distruggere il mondo. Col trascorrere del racconto, i toni si faranno però sempre più “gialli” e i vari personaggi dovranno lottare tra di loro per sopravvivere. The Head: trama e anticipazioni Stazione ... Leggi su davidemaggio

