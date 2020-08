Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 5 agosto 2020 su Rai 2 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Squadra Speciale Cobra 11 episodi 5 agosto. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 5 agosto 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 23 episodio 15 I guardiani di Engonia. Una dottoressa in storia medievale viene rapita dal discendente di un fuorilegge che quattrocento anni prima aveva sepolto la refurtiva nei pressi di un castello. Semir e Paul si trovano immersi in uno scenario di ricostruzione storica nel corso di un evento LARP, Live Action Role Playing, che si svolge annualmente. Ma il tesoro contenuto ... Leggi su cubemagazine

_namelessmary : belissimo tornare in Italia per le vacanze e ritrovarsi la nuova stagione di squadra speciale cobra 11 su rai2 - Notiziedi_it : Squadra Speciale Cobra 11 23 raddoppia su Rai2 tra colpevoli da punire e inseguimenti: anticipazioni del 4 e 5 agos… - USugo : @RadioSavana @gattolupus Non ci vorrebbe alcuna forza dell'ordine speciale. Basterebbe lasciare fare il proprio lav… - Artudacamelot5 : RT @Ewa34934453: La squadra speciale ?? antiorigliamento ??????????An Amazing Tuesday ?? Buon martedì??????Wtorek??Buenas Dias ????to all. - Notiziedi_it : Squadra Speciale Cobra 11 23 raddoppia su Rai2 tra colpevoli da punire e inseguimenti: anticipazioni del 4 e 5 agos… -