Psg, anche Verratti salterà l'Atalanta

Verrati salterà la Champions Altra tegola per il Psg, che dopo Mbappè perde anche Marco Verratti. Secondo i colleghi francesi Rmc, il centrocampista italiano salterà … L'articolo Psg, anche Verratti salterà l'Atalanta proviene da ForzAzzurri.net.

PARIGI (Francia) – Con Mbappé in forte dubbio per l’infortunio alla caviglia e già privo di Kurzawa, il Paris Saint-Germain si ritrova a dover fare a meno anche di Marco Verratti in vista della sfida ...Grave problema in casa PSG a dieci giorni dal match di Champions League contro l’Atalanta. Come riporta ‘RMC Sport’, ieri Marco Verratti si sarebbe infortunato in allenamento e sarebbe quasi certament ...