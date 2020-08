Per i diritti dei migranti è sempre il momento giusto, dice Graziano Delrio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il capogruppo del PD alla Camera Graziano Delrio, intervistato da La Repubblica, ha lanciato un appello per la riforma del sistema del voto. Poi, ha aggiunto qualche parola sui migranti. “Sui migranti passi in avanti, ma non basta“. Lo diceva qualche settimana fa Graziano Delrio alle pagine de Il Fatto Quotidiano. E i migranti restano … L'articolo Per i diritti dei migranti è sempre il momento giusto, dice Graziano Delrio proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

MonicaCirinna : Seguo con emozione il dibattito in Aula su legge #omotransfobia. Interventi di @ZanAlessandro, @lauraboldrini e… - gennaromigliore : La parità di genere è alla base di qualsiasi democrazia moderna. Importantissimo il lavoro svolto dalla ministra… - nzingaretti : La decisione dell’Egitto di prolungare il carcere per #PatrickZaki di altri 45 giorni è una violazione dei diritti… - sorrentinoser : RT @FpCgilNazionale: (1/3) 'Siamo in piazza con 2 parole chiave. La prima è per le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata: CONTRAT… - ValerieCabanes : RT @VoxEuropIT: Di fronte al forte degrado degli ecosistemi acquatici in #Europa, l'ONG @GARN_EUROPE invita l'#Ue e gli stati membri a impe… -

Ultime Notizie dalla rete : Per diritti Nasce Unita, Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo a tutela dei diritti della categoria Primaonline Torna l’evento “Lorica libro amica”: cambio di location per l’edizione 2020

Programmata, come di consueto, per il secondo fine settimana di agosto, la manifestazione culturale Lorica libro amica, cambia sede e si trasferisce presso la sede del Parco Nazionale della Sila in vi ...

Rieti, accordo sindacale in Asm, Uil: «Riconosciute e sanate criticità da troppo tempo rimaste inevase»

«Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro – spiegano ... Anche gli addetti alla guida del settore ambiente con patente categoria C di terzo livello da questo mese avranno diritto all’indennità ...

