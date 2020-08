Nettuno, pericolo in mare: mamma e figlie rischiano di annegare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Salvate dai bagnini dalla cooperativa Blu work service una mamma e le sue due figlie mentre stavano facendo il bagno sul litorale nettunense. Il fatto è avvenuto ieri mattina, all’altezza del Santuario di Nostra Signora delle Grazie. L’intervento ha richiesto l’aiuto di 2 bagnini e 2 spiaggini. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Nettuno, pericolo in mare: mamma e figlie rischiano di annegare -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno pericolo

Il Corriere della Città

Per evitare i pericoli della pandemia di Covid 19, i Testimoni di Geova questa estate stanno seguendo i loro congressi estivi in streaming: suddiviso in sei parti, il congresso 2020 (dal tema: Rallegr ...ROMA - Per evitare i pericoli della pandemia di Covid 19, i Testimoni di Geova questa estate stanno seguendo i loro congressi estivi in streaming: suddiviso in sei parti, il congresso 2020 (dal tema: ...