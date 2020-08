Moneglia, tecnico muore folgorato mentre lavora a un ripetitore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Incidente mortale in un cantiere edile ad Alassio 28 July 2020 Tragedia a Isoverde, tecnico Iren muore sul lavoro 4 August 2020 Ancora una morte sul lavoro in Liguria: 24 ore dopo la morte di un ... Leggi su genovatoday

Tragedia a Moneglia dove un tecnico dell’alta frequenza, è morto in un incidente sul lavoro. Si tratta di un 57enne che stava lavorando, in zona Figarolo, dove sono presenti dei ripetitori televisivi.Vista la gravità della situazione, in zona era stato mandato anche l'elicottero per calare un medico sul luogo dell’incidente Genova – Tragedia nel pomeriggio a Moneglia, in località Figarolo, dove un ...