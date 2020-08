Ma l’ESTATE si è fermata davvero? VORTICE Freddo su Italia tra TEMPORALI e NUBIFRAGI (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una saccatura di bassa pressione sta transitando sull’Italia con TEMPORALI anche forti, in localizzazione verso il Centro-Sud. L’avvio di settimana è stato decisamente perturbato al Nord, con precipitazioni persino alluvionali che hanno portato grosse criticità idrogeologiche sull’area pedemontana veneta, nel vicentino. Ora il ciclone, ancora molto attivo, si va posizionato sul basso Adriatico, a conferma di un break d’estate di proporzioni notevoli. Ricordiamo che questa fase instabile-perturbata è sopraggiunta subito dopo un’ondata di calore molto intensa, con temperature che avevano superato i 40 gradi. In questa fase centrale di settimana, l’instabilità va a coinvolgere più direttamente il Centro-Sud e localmente la Sicilia, con TEMPORALI sparsi che non ... Leggi su meteogiornale

CarismayValor : Meditazioni #Karlsruhe: questi giorni sono pieni d'una pesante calma. L'aria fermata dei giorni caldi dell'estate.… -

Ultime Notizie dalla rete : l’ESTATE fermata Presentato il progetto “Fiemme 26”, il collegamento tra la Val di Fiemme e la Val di Fassa con una cabinovia gomma-fune NEVEITALIA.IT