Luciana, stai serena? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non disdegnando un certo gusto per l'iperbole ben contestualizzata, potremmo dire, adattando una citazione di Karl Marx, che la strada per l'inferno è lastricata di "lunghe e cordiali telefonate". Come quella avuta oggi dal segretario del Pd Nicola Zingaretti con la ministra dell'Interno Luciana Lam Leggi su ilfoglio

Miti_Vigliero : RT @ilfoglio_it: Zingaretti smentisce le voci della sua voglia di rimpasto e rassicura il ministro dell'Interno. I dubbi di Franceschini, l… - CarlottaMiller_ : RT @ilfoglio_it: Zingaretti smentisce le voci della sua voglia di rimpasto e rassicura il ministro dell'Interno. I dubbi di Franceschini, l… - ilfoglio_it : Zingaretti smentisce le voci della sua voglia di rimpasto e rassicura il ministro dell'Interno. I dubbi di Francesc… - loveyougoodbvye : luciana se stai guardando il mio profilo (ha detto che da quello che posto, si vede che le mie letture non hanno av… -

Ultime Notizie dalla rete : Luciana stai Viminale, Zingaretti telefona a Lamorgese. Luciana, stai serena? Voci di rimpasto Il Foglio Luciana, stai serena?

Come quella avuta oggi dal segretario del Pd Nicola Zingaretti con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. È l'ufficio stampa del Pd che ci tiene a rendere pubblico il colloquio. Una chiacchierata ...

Coronavirus, il Copasir chiede al governo gli atti del comitato tecnico scientifico

Dopo la decisione del Consiglio di Stato dei giorni scorsi, che ha deciso (su richiesta del govenro) di sospendere la desecretazine degli atti del comitato tecnico scientifico relativi al periodo dell ...

Come quella avuta oggi dal segretario del Pd Nicola Zingaretti con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. È l'ufficio stampa del Pd che ci tiene a rendere pubblico il colloquio. Una chiacchierata ...Dopo la decisione del Consiglio di Stato dei giorni scorsi, che ha deciso (su richiesta del govenro) di sospendere la desecretazine degli atti del comitato tecnico scientifico relativi al periodo dell ...