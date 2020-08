Libri, Ippolito presenta a Capri “Delitto Neruda” (Di mercoledì 5 agosto 2020) di Marco Milano L’isola che sedusse il grande poeta Pablo Neruda è la location scelta per il libro “Delitto Neruda” di Roberto Ippolito. Giornata speciale dedicata al Premio Nobel a Capri con la presentazione dell’opera-denuncia e la passeggiata nei luoghi vissuti. “Il mondo deve sapere la verità sulla morte di mio zio Pablo” ha detto il nipote Rodolfo Reyes che ha visitato Capri nel 2017. Un legame a doppio filo quello tra Neruda e Capri, un’isola, “cantata” in versi immortali dal poeta come la “regina di roccia” e la “cattedrale marina”. E lo scrittore Roberto Ippolito avrà modo di illustrare il suo libro-denuncia “Delitto Neruda”, pubblicato da Chiarelettere. “Il poeta ... Leggi su ildenaro

Fiora4Francesco : RT @lamonicamaggi: Pazzi, visionari, appassionati, indomabili. Li amo.Stiamo scaricando i libri per la futura biblioteca di Sacrofano.vLa d… - lamonicamaggi : Pazzi, visionari, appassionati, indomabili. Li amo.Stiamo scaricando i libri per la futura biblioteca di Sacrofano.… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri Ippolito CAPRI. PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DELITTO NERUDA” DI ROBERTO IPPOLITO TeleIschia Libri, Ippolito presenta a Capri “Delitto Neruda”

di Marco Milano L’isola che sedusse il grande poeta Pablo Neruda è la location scelta per il libro “Delitto Neruda” di Roberto Ippolito. Giornata ...

Giornata speciale a Capri in onore di Pablo Neruda con la presentazione del libro-denuncia “Delitto Neruda” di Roberto Ippolito

Ippolito ha raccolto le prove sostenibili ... giornali cartacei e on-line, radio, televisioni, blog, libri, in Cile, Spagna, Brasile, Messico, Perù, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Italia. Il ...

di Marco Milano L’isola che sedusse il grande poeta Pablo Neruda è la location scelta per il libro “Delitto Neruda” di Roberto Ippolito. Giornata ...Ippolito ha raccolto le prove sostenibili ... giornali cartacei e on-line, radio, televisioni, blog, libri, in Cile, Spagna, Brasile, Messico, Perù, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Italia. Il ...