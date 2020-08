Inter, Zanetti elogia Conte: “La squadra ha un’identità precisa” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Me ne sono accorto fin dal primo pranzo con il mister, la cultura del lavoro e la serietà dei ragazzi hanno permesso di intraprendere questo percorso. Questa è una squadra con un’identità precisa, che cerca sempre di fare la partita”. Ospite del match program ufficiale dell‘Inter in vista della gara col Getafe, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha elogiato Antonio Conte per il suo primo anno di lavoro nel club. E dopo aver concluso il campionato al secondo posto, per l’Inter ora c’è l’obiettivo Europa League. “Non c’è margine d’errore – ha spiegato Zanetti -. Ci siamo abituati a giocare ogni tre giorni, servirà tanta lucidità. Le motivazioni che ... Leggi su sportface

Inter, Zanetti: "Squadra con un'identità precisa, con Conte cultura del lavoro e serietà dei giocatori"

Dopo lo sfogo di Antonio Conte, Javier Zanetti ha cercato di ricomporre la situazione e prima della gara contro il Getafe di Europa League al sito ufficiale dell'Inter ha detto: "Me ne sono accorto fi ...

