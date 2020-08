Gilda su Linee Guida Scuola Infanzia: Documento Troppo Generico (Di mercoledì 5 agosto 2020) Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, parla dell’approvazione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia. “Nessun distanziamento, nessuna riduzione del numero degli alunni per classe e nessun dispositivo di protezione individuale è previsto dalle Linee Guida per la riapertura a settembre della Scuola dell’Infanzia. Le solite chiacchiere sulla sicurezza che poi non si traducono in provvedimenti stringenti” afferma Di Meglio. “Un Documento Troppo Generico che entra in contrasto con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e nel quale non ... Leggi su youreduaction

Gilda_Bari : RT @GildaInsegnanti: #Scuola infanzia, linee guida in contrasto con indicazioni CTS. Documento troppo generico, nel quale non si trova ness… - infodocenti : SCUOLA INFANZIA, GILDA: LINEE GUIDA IN CONTRASTO CON INDICAZIONI CTS @GildaInsegnanti #lineeguida #cts… -

Ultime Notizie dalla rete : Gilda Linee Linee guida scuola infanzia, Gilda: in contrasto con indicazioni Cts. Servono docenti e collaboratori scolastici Orizzonte Scuola Linee guida scuola infanzia, Gilda: in contrasto con indicazioni Cts. Servono docenti e collaboratori scolastici

Gilda – “Nonostante studi scientifici dichiarino che nei bambini di età inferiore ai 5 anni la carica virale sia fino a cento volte superiore alla media e la Società italiana di pediatria consigli l’u ...

Scuola d’infanzia, gli insegnanti del Gilda imbufaliti: «Il governo fa solo chiacchiere»

È scontro sulla scuola tra Gilda insegnanti e governo. «Nonostante studi scientifici dichiarino che nei bambini di età inferiore ai 5 anni la carica virale sia fino a cento volte superiore alla media ...

Gilda – “Nonostante studi scientifici dichiarino che nei bambini di età inferiore ai 5 anni la carica virale sia fino a cento volte superiore alla media e la Società italiana di pediatria consigli l’u ...È scontro sulla scuola tra Gilda insegnanti e governo. «Nonostante studi scientifici dichiarino che nei bambini di età inferiore ai 5 anni la carica virale sia fino a cento volte superiore alla media ...