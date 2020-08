Esplosione a Beirut, più di 100 morti. Preoccupazione per le tossine nell’aria (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sale il bilancio delle devastanti esplosioni in Libano. Conferme sulle 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio stoccate al porto dal 2013. Il premier: «Chi ha colpa pagherà». Trump: alcuni generali americani pensano sia stata «una bomba di qualche tipo» Leggi su corriere

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - team_world : Immagini strazianti continuano ad arrivare dall’esplosione a #Beirut. Tutto il nostro sostegno e le nostre preghi… - MirkoLB88 : 2020: Ho perso amici e rischiato di perdere familiari per il #Covid_19. Ho perso 2 cugini nell'esplosione di #Beirut. Un anno di merda. - MRC_typing : 300mila persone senza casa a causa dell’esplosione. #Beirut -