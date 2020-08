Conte su Ritorno in Classe: La Scuola Riparte, non ci Sono Dubbi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Premier Conte, intervistato dal “Corriere della Sera”, parla di varie tematiche tra cui Ritorno in Classe e gestione della pandemia di Covid-19. “È il mio impegno con i giovani, con le famiglie, con il Paese. È il mio impegno con gli insegnanti, con il personale. La Scuola Riparte, non ci Sono Dubbi” afferma Conte in merito alla Scuola. Continua: “Siamo impegnati come governo, come protezione civile, come comitato tecnico scientifico. Siamo tranquilli perché abbiamo creato una rete sanitaria efficace ed efficiente. Se adesso ci lodano tutti i governi stranieri vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Io tutto questo non voglio sprecarlo“. “Non ... Leggi su youreduaction

