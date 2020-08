Conte: «La scuola riparte, le discoteche non ancora. Come si fa a ballare tutti appiccicati?» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Entro la fine della settimana, il Premier Giuseppe Conte dovrà firmare il nuovo Dpcm. Al Corriere della Sera si dice pronto a concedere qualche allentamento, ma non su tutto. Conte mantiene, ad esempio, la prudenza sulle discoteche. «Sulle discoteche sono molto prudente, sinceramente non mi sembra ancora opportuno concedere il permesso, troppo pericoloso. Si suda, si beve insieme, si sta vicini… Io l’impazienza dei gestori la comprendo, tutto quello che si ferma rischia di essere perduto. So che ci sono famiglie che hanno problemi ad arrivare a fine mese e di questo ci siamo fatti carico, so che la crisi di bar, ristoranti, locali pubblici può influire in maniera pesante. Ma ballare tutti appiccicati ... Leggi su ilnapolista

Capezzone : Su @atlanticomag la testimonianza del professor Marinelli sul caos-scuola che si preannuncia a settembre, altro che… - NicolaPorro : I 1??0?? pensieri politicamente scorretti sull'attualità a cura di @GcristianoD #governo #Politica #Conte #Merkel… - napolista : Conte: «La scuola riparte, le discoteche non ancora. Come si fa a ballare tutti appiccicati?» Al CorSera: “Io so ch… - peterkama : CONTE : sulla scuola garantisco io #corsera - luciascarpelli : RT @Corriere: Conte: «Regole sì, ma ripartiamo. Via alle crociere, no alle discoteche Sulla scuola garantisco... -

Ultime Notizie dalla rete : Conte scuola Conte: “Dobbiamo investire molto di più nella scuola e nell’università” Orizzonte Scuola Legalità, la Ministra Azzolina a Cerignola (FG) per l’iniziativa “LegaliTour”: “Questo progetto è una vittoria dello Stato”

La Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Nicola Morra, ha partecipato questa mattina a un ...

«Così l’Italia può ripartireSulla scuola garantisco io»

roma «Sin dall’inizio di questa emergenza ho seguito un percorso all’insegna della cautela, ma anche di misure proporzionate a quanto stava accadendo. Sono convinto che questo governo abbia agito bene ...

La Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Nicola Morra, ha partecipato questa mattina a un ...roma «Sin dall’inizio di questa emergenza ho seguito un percorso all’insegna della cautela, ma anche di misure proporzionate a quanto stava accadendo. Sono convinto che questo governo abbia agito bene ...