Balotelli Cluj, idea Champions League per SuperMario (Di mercoledì 5 agosto 2020) . I campioni romeni pensano a un top player in vista della nuova stagione Nuovo capitolo per Mario Balotelli. L’attaccante bresciano piace ai romeni del Cluj, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Dopo l’esperienza al Brescia il giocatore può rilanciare la propria carriera con i campioni nazionali in carica. Inoltre – si legge sulla rosea – SuperMario potrebbe anche accettare la destinazione per via della Champions League. Il numero 45 ci pensa su, in attesa di capire come si svilupperà la trattativa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

