Treviglio, 14enne rapinato e picchiato in centro: denunciati 4 minori (Di martedì 4 agosto 2020) Treviglio, Bergamo,, 4 agosto 2020 - Quattro minorenni sono stati individuati e e denunciati per aver rapinato e picchiato un ragazzino di 14 anni p er rubargli marsupio, portafogli e cellulare. L'... Leggi su ilgiorno

webecodibergamo : Treviglio, 14enne aggredito e derubato Da un tatuaggio scoperta banda di minori -

Ultime Notizie dalla rete : Treviglio 14enne

L'Eco di Bergamo

Treviglio (Bergamo), 4 agosto 2020 - Quattro minorenni sono stati individuati e e denunciati per aver rapinato e picchiato un ragazzino di 14 anni per rubargli marsupio, portafogli e cellulare. L'oper ...A Treviglio sono stati identificati e denunciati i quatto componenti della banda di minorenni che avevano picchiato e rapinato del cellulare un ragazzo, anche lui minore, in piazza Setti, in centro. S ...