Toscana Aeroporti, nel primo semestre -72,8% passeggeri (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – 1 milione di passeggeri trasportati nei primi sei mesi dell’anno, una flessione del 72,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 in linea però con il sistema aeroportuale italiano (-69,9%). Sono i numeri presentati nella relazione finanziaria semestrale di Toscana Aeroporti che segnale come dopo il promettente avvio del primo bimestre dell’anno (+2,7%), le disposizioni governative per contrastare la pandemia di Covid-19 hanno comportato una drastica contrazione del traffico aereo nei mesi successivi (-99% nel secondo trimestre dell’anno). I ricavi operativi, influenzati dalla riduzione dei volumi di traffico e dalla chiusura della quasi totalità delle attività commerciali, si attestano a 19,5 milioni di euro in flessione del 64,0% rispetto ai 54,1 milioni di euro ... Leggi su quifinanza

