PS4 e videogiochi indie: per lo sviluppatore di Nowhere Prophet non vale la pena pubblicare sulla console di Sony (Di martedì 4 agosto 2020) Nowhere Prophet è stato recentemente pubblicato su Switch, PS4 e Xbox One, a seguito della versione del 2019 su PC e segna la prima volta che l'editore No More Robots ha pubblicato un gioco per la console di Sony. L'editore ha sviluppato anche il più recente titolo, Descenders, che arriverà su PS4 il 25 agosto, ma se le vendite del loro primo gioco sono un indicatore di cosa aspettarsi, l'editore potrebbe decidere di ritirare la versione per la console di Sony.Kotaku Australia ha raccolto i tweet di Mike Rose, il proprietario di No More Robots, indicando che le vendite di Nowhere Prophet su PS4 sono state terribili. Anche se non fornisce cifre specifiche, le vendite sono state molto, molto più alte su Switch rispetto a PS4, ... Leggi su eurogamer

Kotaku Australia ha raccolto i tweet di Mike Rose, il proprietario di No More Robots, indicando che le vendite di Nowhere Prophet su PS4 sono state terribili. Anche se non fornisce cifre specifiche, le vendite sono state molto, molto più alte su Switch rispetto a PS4

Ghost of Tsushima rimane al primo posto nella classifica italiana dei videogiochi più venduti, segue GTA 5

L’organizzazione italiana IIDEA ha oggi pubblicato i dati di vendita dei videogiochi più acquistati in Italia nella settimana 30 del 2020 (20 luglio – 27 luglio). Al primo posto, senza troppa sorpresa ...

PlayStation, State of Play il 6 agosto: è ufficiale

Lo attendevamo, ora c’è la conferma: poche ore ancora per avere tutte le novità dal mondo PlayStation. PlayStation: State of Play su giochi PS4 Si vociferava da un po’ di tempo ormai del possibile ...

