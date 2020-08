Programmi TV di stasera, martedì 4 agosto 2020. Su Rai3 in 1^ Tv «50 Primavere» (Di martedì 4 agosto 2020) 50 Primavere Rai1, ore 21.35: Sorelle - Replica Film di Cinzia TH Torrini del 2016, con Anna Valle, Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri. Prodotta in Italia. Trama: Roberto non ha raccontato alla polizia che la notte della scomparsa di Elena aveva aspettato tutta la notte l’ex compagna di fronte alla sua abitazione di Matera. Venuta a galla la verità, i dubbi della polizia si concentrano su di lui e viene arrestato. Chiara, incredula e confusa, rifiuta d’istinto di difendere Roberto in tribunale. I piccoli Stella, Marco e Giulio sono sempre più scossi e infastiditi dalle continue chiacchiere dei concittadini. Nel frattempo la polizia segue a pista di un nuovo sospettato: Nicola Gambi, ex alunno ed ex amante di Elena, per la quale nutre un’ossessione morbosa. Rai2, ore 21.20: Squadra ... Leggi su davidemaggio

