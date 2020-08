Nunzio Mogavero: l’operaio che salva quattro bambini da un incendio a Isnello (Di martedì 4 agosto 2020) Si è arrampicato su un balcone in una casa in fiamme e ha salvato quattro bambini intrappolati nell’incendio. È accaduto a Isnello, piccolo paese delle Madonie. Protagonista del salvataggio è stato Nunzio Mogavero, un operaio di 49 anni, richiamato dalle grida provenienti da un appartamento del centro storico vicino a una chiesa dove si stava celebrando un funerale. Nunzio Mogavero: l’operaio che salva quattro bambini da un incendio a Isnello Mogavero è un Forestale. Dopo l’intervento è stato portato in ospedale per una ferita alla gamba. Le fiamme sono divampate al ... Leggi su nextquotidiano

