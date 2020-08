Nel decreto sul Covid spunta la riforma dei servizi segreti. Conte ormai agisce nell’ombra (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago – Il premier Giuseppe Conte dovrà presto dare qualche spiegazione al Parlamento. Sì perché ora si è venuto a sapere che, nel decreto che ha prolungato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre, il presidente del Consiglio ha inserito «di nascosto» una riforma dei servizi segreti italiani. È quello che si è scoperto una volta che il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il problema è che, su questo punto, non c’è stata alcuna discussione in Aula e, cosa ancor più grave, pare che il Copasir – cioè il Comitato di controllo sull’attività dell’intelligence, gestito dall’opposizione – sia stato tenuto all’oscuro di questa ... Leggi su ilprimatonazionale

