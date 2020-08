Milan, si interrompe il rapporto professionale con Guadagnini (Di martedì 4 agosto 2020) Milan, si interrompe di comune accordo il rapporto professionale tra la società e Guadagnini, Chief Communication Officer del Club Milan, come riporta il sito ufficiale, si interrompe di comune accordo il rapporto professionale tra la società e Guadagnini, Chief Communication Officer del Club. Nelle prossime settimane l’annuncio del successore. GAZIDIS- “Sono molto grato a Fabio per la sua costante professionalità, la sua dedizione sia nel lavoro che verso il Club. Fabio ha sempre posto gli interessi del Club davanti a tutto e ha dato un contributo significativo al Milan durante la sua permanenza. A nome di tutto il Club, e in particolare a titolo personale, vorrei ... Leggi su calcionews24

