Intesa Sp, Messina “Miccichè profilo migliore per essere ad di Ubi” (Di martedì 4 agosto 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Come nuovo ad di Ubi, serve una persona che sappia guidare con successo organizzazioni complesse e squadre con persone da motivare. A questa caratteristiche, mi pare corrisponda perfettamente Gaetano Miccichè. Mi fido ciecamente di lui, con cui lavoro da molti anni. Sarà il consiglio di Ubi a doverlo designare, ritengo che possa aiutarmi. Ha tutte le caratteristiche per svolgere questo ruolo, il 6 agosto ci sarà il cda e vedremo”. Così Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, in merito alla nomina del nuovo amministratore delegato di Ubi Banca fino alla fusione fissata ad aprile del 2021.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

