Intesa Sanpaolo, Messina: “Miglior utile semestre da 2008, con UBI utile a 3,5 miliardi” (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – I risultati del primo semestre di Intesa Sanpaolo sono i migliori dal 2008. Lo ha detto il Ceo del Gruppo, Carlo Messina, commentando la semestrale e ricordando che questo risultato è stato raggiunto “in un contesto molto impegnativo”. “Ciò significa aver già realizzato l’86% dell’obiettivo minimo di utile netto di 3 miliardi, previsto per quest’anno”, ha sottolineato. Il numero uno di Ca’ de Sass ha aggiunto “possiamo affermare di essere ben posizionati per continuare ad assicurare una redditività ai vertici del settore in Europa, mantenendo una elevata patrimonializzazione”. Non poteva mancare un cenno alla futura integrazione con UBI Banca che – conferma ... Leggi su quifinanza

intesasanpaolo : Risultati consolidati di Intesa Sanpaolo al 30 giugno 2020: utile netto pari a 2.566 milioni di euro, costi operati… - FISACCGILFI : RT @fisac_cgil: Intesa SanPaolo – Ubi: fondamentale la salvaguardia e la valorizzazione delle tutele occupazionali e dell’economia locale -… - LaStampa : Il ceo di Intesa Sanpaolo commenta i risultati del primo semestre, «i migliori dal 2008» e aggiunge. «Ora siamo più… - PpPagliaro : RT @dariodivico: Intesa Sanpaolo nei primi sei mesi dell’anno, “a fronte di un contesto molto impegnativo”, ha tuttavia conseguito il suo m… - Bancarioonline : Intesa Sanpaolo – Ubi: fondamentale la salvaguardia e la valorizzazione delle tutele occupazionali e dell’economia… -