Infrarossi: alcuni serpenti riescono a vederli (Di martedì 4 agosto 2020) Sapevate che alcuni animali vedono gli Infrarossi? In particolare una sottofamiglia delle vipere, i crotalini, ha sviluppato questo meccanismo di percezione per cacciare prede a sangue caldo anche nel buio più totale. Gli Infrarossi, infatti, sono le radiazioni elettromagnetiche prodotte dal calore di un corpo. I crotalini sono serpenti velenosi che vivono in America e … Leggi su periodicodaily

