Grottaglie: Finge Malore per Entrare in Casa di una 95enne con L’Intento di Violentarla, Arrestato 33enne (Di martedì 4 agosto 2020) Aveva bussato per chiederle un bicchiere d’acqua poi l’ha picchiata e violentata, grazie al racconto alla polizia il 33enne è stato individuato. Ha finto di sentirsi male bussando alla porta e chiedendo un bicchiere d’acqua, quando lo ha fatto Entrare l’ha picchiata e violentata. L’orribile vicenda è avvenuta a Grottaglie in provincia di Taranto in Puglia, il colpevole è un pregiudicato 33enne già stato individuato e fermato dagli agenti, ora è accusato di violenza sessuale e violenza aggravata verso la 95enne. Il fatto si è verificato la settimana scorsa, quando intorno alle 5 del mattino l’anziana è stata svegliata poiché qualcuno stava bussando insistentemente alla porta, alla fine si è ... Leggi su youreduaction

