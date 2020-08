Getafe, Bordalas: “Conte non si deve preoccupare di noi, siamo un piccolo rivale” (Di martedì 4 agosto 2020) “Conte si attende una partita sporca? Non ho sentito le sue parole. Immagino che intendesse dire che sarà una partita con tanta intensità. L’Inter, tra l’altro, non dovrebbe preoccuparsi di una squadra come la nostra, siamo un piccolo rivale”. Così Josè Bordalas, tecnico del Getafe, nella conferenza stampa pre-match della sfida con l’Inter, valida per gli ottavi di finale di Europa League, in programma domani all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen alle ore 21. “Molti ragazzi hanno lavorato a lungo per partite come questa, affrontiamo un club storico come l’Inter che lotta per scudetto e Champions. Sicuramente domani saremo ad un buon livello e proveremo a fare una grande prestazione”. L’allenatore degli spagnoli sa bene quale sia la ... Leggi su sportface

sportface2016 : #InterGetafe, #Bordalas: '#Conte non si deve preoccupare di noi' #EuropaLeague - _intermagazine : Inter-Getafe, Bordalas: “Viviamo per sfide come questa. Giocheremo senza paura” - InterClubIndia : RT @DiMarzio: #UEL | #InterGetafe, le parole in conferenza stampa dell'allenatore degli spagnoli #Bordalas - internewsit : Bordalas: 'Getafe piccolo rivale per l'Inter! Abbiamo possibilità di vincere' - - Fantacalcio : Getafe, parla Bordalas: 'Inter fortissima, ma noi siamo pronti' -