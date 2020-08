Dieta Atkins: come dimagrire con pochi carboidrati in 4 fasi (Di martedì 4 agosto 2020) La Dieta Atkins è un regime alimentare che consente di perdere peso partendo dalla riduzione drastica dell’apporto di carboidrati. Elaborata dal Dottor Robert C. Atkins, che ne ha riassunto i principi in un libro di grande successo uscito nel 1972, non fornisce linee guida stringenti per quanto riguarda l’assunzione di proteine e di lipidi. Entrando nel vivo delle sue caratteristiche, ricordiamo che si tratta di un piano diviso in quattro fasi. La prima, detta di induzione, dura due settimane e prevede l’assunzione di meno di 20 grammi di carboidrati al giorno – fondamentale è fare attenzione alle verdure che si mettono in tavola e scegliere quelle non amidacee – così come il consumo di ampie quantità di alimenti ... Leggi su dilei

Per gli amanti della linea o per chi è solito sperimentare nuovi regimi alimentari, non sarà di certo una novità. L’alimento che viene maggiormente messo in discussione per rimettersi in forma sono i ...

Chiunque ami i carboidrati sa quanto possano essere insidiosi per mantenersi in forma. Non a caso, infatti, sono molte le diete che ne prevedono l’esclusione quasi totale dall’alimentazione quotidiana ...

