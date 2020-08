DayDreamer, Can Yaman va in ferie: pausa per la soap dal 7 al 17 agosto (Di martedì 4 agosto 2020) Brutte notizie per i fan di Can e Sanem, protagonisti della soap turca DayDreamer – Le ali del sogno. A due mesi esatti dal debutto, avvenuto mercoledì 10 giugno 2020 in Italia, Erkenci Kus – titolo originale dello show – si ferma. Ma si tratta solo di una breve vacanza per DayDreamer: solo una settimana. La soap turca in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 si interromperà da venerdì 7 agosto e riprenderà 10 giorni dopo, il 17 agosto, al solito orario delle 14.45. Piccolo break, dunque per le avventure di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir). In sostituzione di DayDreamer Canale 5 raddoppierà l’appuntamento con le repliche de Il Segreto, che sarà in onda dalle 14.45 alle 16.30 circa. ... Leggi su tvzap.kataweb

